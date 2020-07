Las famosas se unen para repudiar la polémica tapa de la revista Caras

View this post on Instagram

Y porque me preguntan si es verdad esta tapa. Acau0301 les dejo texto de @mujeresquenofuerontapa Porque esto tambieu0301n enferma . Para que las prou0301ximas generaciones sean libres y felices esto no puede seguir pasando. . u201cLuce con orgullo su look plus sizeu201d u201cViu0301ctima del bullying, enfrenta las criu0301ticas con fortalezau2026 Una princesa que vive su adolescencia sin tabuu0301es y defiende su figura de u201cmujer realu201d u00bfQueu0301 es u201cun look Plus Sizeu201d? u00bfEl nuevo eufemismo para decir u201cgordau201d? u00bfPor queu0301 se usa como una categoriu0301a estigmatizante? u00bfDesde cuando dejamos que nos nombren por el talle que usamos? u00bfNo es bullying senu0303alar en la tapa de una revista el cuerpo de una adolescente indicando que u201cse sale de la normau201d porque es u201cplus sizeu201d? u201cEnfrenta las criu0301ticas con fortalezau201d u00bfCriu0301ticas por queu0301? u00bfPor tener un cuerpo? u00bfPor no ser una princesa delgada? u00bfDe queu0301 se tiene que defender? Estas tapas normalizan el juicio sobre el cuerpo de la adolescente y de todas las mujeres, es una criu0301tica hacia esa persona por ser como es, y en ella a todas las que no seamos delgadas. u00bfNo son estas tapas y tiu0301tulos los mecanismos que hace deu0301cadas habilitan el bullying y las criu0301ticas violentas hacia nuestros cuerpos, como si solo fueu0301ramos el talle que ocupamos, o nuestra apariencia? u00bfQueu0301 es defender u201csu figura de u201cmujer realu201d? u00bfCual es el tabuu0301? u00bfTener un cuerpo? u00bfExistir de la manera que queramos? Hartas de tener que defendernos en lugar de simplemente existir, hartas de los juicios de estos medios que se arrogan el derecho de decir que cuerpos valen y cuales no. Mujeres reales somos todas, existimos, estamos vivas. Sufrimos desde ninu0303as estos senu0303alamientos que normalizan y habilitan el juicio, logrando q cualquiera se sienta con derecho a senu0303alar alguna parte de nuestro cuerpo como errada, fallada, fea, y a partir de ahiu0301 todas sabemos lo que pasa. Es lo q hacen estos medios en esta publicaciou0301n y en tantas otras con el cuerpo colectivo de las mujeres, si no encajamos en ese modelo que muestran en su tapa semana a semana, la mujercita joven, modosa, blanquita, delgada y sumisa, no merecemos ser vistas, debemos u201cdefendernos de las criu0301ticasu201d Nos dejan en el lugar de objetos.