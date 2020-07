Eduardo Feinmann abandonó un vivo y explicó los motivos

Eduardo Feinmann sorprendió a sus televidentes el viernes pasado tras abandonar en vivo su programa de televisión. Luego de haber realizado el pase con Jonatan Viale, el conductor salió del aire y lo tuvo que reemplazar su compañero Mariano Obarrio.

Obarrio tomó la conducción y explicó: “Eduardo tuvo que irse. Hoy hizo un esfuerzo muy grande para venir. No se sentía muy bien, así que vamos a continuar el noticiero con todo el equipo”.

Muchas personas comenzaron a sospechar de si Eduardo Feinmann tenía coronavirus y el periodista habló esta mañana en su programa de Radio Rivadavia: “Me tuve que ir porque, en el medio de esta pandemia y de todas las historias que nosotros contamos todos los días, cualquier cosa que uno sienta le da la sensación de que es COVID-19. Uno se torna paranoico ya a esta altura de la vida".

Y agregó: “Dije: ‘Bueno, qué se yo, será la temperatura o la cantidad de información que uno tiene’. Cuando empecé el programa, empecé a sentir mucho más dolor de cabeza a nivel de la sien”.

“¿Vio cuando se le viene a la cabeza todos los síntomas que provocan el COVID-19? Uno de esos era el dolor de cabeza. No me sentía bien, me sentía como un poco mareado, y dije ‘me voy, quiero cuidar a mis compañeros, por las dudas’. Y me levanté y me fui. No me quise quedar a seguir probando a ver si se me pasaba el dolor de cabeza o no”, agregó.

Durante el fin de semana Feinmann se realizó el test rápido. “Gracias a Dios, dio negativo”, acotó.