Martín Liberman destrozó al programa de Andy Kusnetzoff

Los programas con invitados han generado una fuerte polémica en pleno pico de contagios de coronavirus en Buenos Aires. En este contexto, Martín Liberman destrozó a PH: Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff.

"Es la primera vez en mi vida que estoy tres meses y medio sin salir en televisión. Nunca me pasó por suerte, desde que empecé en 1993. Pero Fox tomó una decisión, creo yo, muy atinada, y me parece que el fútbol claramente no es una primera necesidad. Fue incluso antes de la pandemia. El lunes 16 ya no me dejaron hacer mi programa, Debate final. El canal sigue cerrado hasta el día de hoy, y lo poco que se hace es de forma remota", explicó el periodista deportivo en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

Y con respecto a los ciclos que reciben invitados sentenció: “Veo tele y me indigno con los estudios llenos de gente y con los invitados en televisión, también con que vaya gente de riesgo, con los doctores que te dicen 'quedate en tu casa', pero que les encanta ir a la tele'”

Luego Liberman redobló la crítica: "No me digan que es esencial un programa donde comen y charlan de tu primera vez. No me hablen cuestiones esenciales, no es esencial, al igual que no es esencial que yo vaya a Radio Rivadavia a hablar de fútbol. El último programa de Andy que vi tenía acrílicos. A mi me cuesta decir esto, pero no me parece. Él puertas adentro dice que fue muy lento cuando lo hizo de forma remota, y entiendo que no le divierta o no le guste. Pero estamos en pandemia y no hay mucha vuelta que darle. Las marcas lo siguen acompañando y nadie va a dejar de estar con él o con Juana (Viale) porque hagan un punto menos”, sostuvo el conductor de televisión.

