Descartan figura para reemplazar a Andy Kusnetzoff y confirman el futuro de "PH"

Andy Kusnetzoff confirmó ayer en radio Metro que se contagió de coronavirus. El conductor de "Perros de la calle" y "PH, podemos hablar" salió al aire para darle la noticia a sus compañeros.

"Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el Covid. Así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto", comentó Andy.

Tras el anuncio, desde Telefe tentaron a Verónica Lozano para reemplazar al conductor. Sin embargo, en horas de la tarde noche se decidió que no se haga el ciclo ya que Verónica viene realizando su programa desde su casa y no era conveniente arriesgarla.

De esta forma, este mediodía, las autoridades del canal determinaron que PH no regresará al aire hasta que Andy se recupere y pueda volver a grabar. De esta manera, el sábado se estira Avenida Brasil hasta las 23. Y luego habrá una emisión especial del ciclo de Kusnetzoff con un compilado de "los puntos de encuentros".