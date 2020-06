Pamela David, al borde del llanto en Mendoza: mirá qué le pasó

A través de una transmisión a través de Instagram TV, Pamela David contó que será tía. "Tengo una linda noticia porque voy a ser tía, lamentablemente él no llegó a saber nos enteramos después pero su novia Yamila nos va a dar un bebé", comentó la conductora entre lágrimas todavía conmovida por la drástica decisión de su hermano, quien recientemente se quitó la vida, pero a su vez esperanzada por este nuevo ser que llega al mundo.

Pamela agregó: "Dios así lo quiso, que un pedazo de él esté con ella. Eso nos da fuerza a sus abuelos, creo que hay una enorme felicidad. A veces es contradictorio pero estoy inmesamente feliz, a pesar del dolor".

Al referirse a las adicciones de su hermano señaló: "Me prometí no quebrarme ni lo voy a hacer. Estoy bien, la verdad que estoy bien. Es un tema delicado, es una problemática enorme con la que está el mundo atravesado. Muchos seguidores y familiares de adictos nos preguntaron, el tema estaba en agenda. Mucha gente está sufriendo hoy".

"Estoy bien aunque no condice con la imagen. Me dicen que tengo ojos tristes. Por amor y respeto a su mamá, a su papá de Franco es que no quiero quebrar, quiero sumar, quiero que sirva, quiero ayudar y la verdad no tengo derecho a no estar agradecida también".