¿Qué dijo? Lola Latorre reveló detalles de la infidelidad de su padre

Lola Latorre fue una de las invitadas anoche al programa que ya es un clásico de la pantalla chica argentina los sábados por la noche. Junto a ella estuvieron la panelista Luciana Salazar, el humorista Coco Sily y el futbolista Brian Sarmiento.

En un momento de la noche, como ya es habitual, Andy Kusnetzoff, pidió a sus invitados que dieran un paso al frente al leer una serie de consignas. Fue allí donde el conductor invitó a que lo hiciera quien alguna vez se había enojado con alguien que ama. Lola lo hizo se explayó sobre el episodio que vivió su familia cuando Diego Latorre le fue infiel a Yanina con la mediática Natacha Jaitt.

"No sé si fue enojo lo que sentí, sino una traición. Me sentí traicionada como hija", comenzó relatando la joven que aseguró que aún le cuesta mucho hablar sobre el tema. Reveló que su mamá fue quien la impulsó a salir adelante, ser fuerte y a entender que este tipo de cosas suelen pasar.

"Papá siempre fue un ídolo para mí, y todo eso fue lo peor que me podría haber pasado. Hoy en día me cuesta un montón la relación. No tengo una buena relación con él, pero intento cada día tratar de olvidarme y superar eso que me cuesta", expresó emocionada.

La ex participante del "Bailando por un sueño" recordó que cuando ocurrió el escándalo mediático faltó una semana completa al colegio y le fue muy difícil retomar la actividad sin sentirse "observada".

Yanina Latorre se mostró orgullosa de la participación de su hija en el programa y lo demostró en redes: