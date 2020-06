Más bella que nunca: Jessica Cediel enamoró con el minishort de Greeicy Rendón

View this post on Instagram

ESTE Vu00cdDEO PUEDE CONTENER IMu00c1GENES SENSIBLES. Porfavor tener precauciu00f3n con menores de edad. ud83dudea8u26a0ufe0f Para ver el vu00eddeo COMPLETO pueden ir a mi canal de YouTube en el link que se encuentra arriba en mi perfil ud83dude4fud83cudffb Las mujeres que tenemos Biopolimeros en nuestro cuerpo vivimos una realidad que para la gran mayoru00eda de la gente es desconocida...ud83dudc94 La vida es una antes y despuu00e9s de los biopolu00edmeros... y ya nada vuelve a ser igual. ud83dudda4 Mas allu00e1 de que se me vea como una figura pu00fablica, quiero dejar claro que lo u00fanico que pretendo es compartir una parte de mi historia para que ayude a prevenir lo que en el futuro puede convertirse en una tragedia. Porque para mi el hecho de que pueda ayudar a salvar vidas con mi testimonio es mu00e1s que suficiente. ud83dude4fud83cudffb No es un proceso fu00e1cil... ni mental, ni emocional y mucho menos fu00edsico. Pero considero que con el fin de alertar y ayudar a las miles de mujeres y hombres que sufren... (y a much@s otr@s que me siguen pidiendo consejo y que tambiu00e9n tienen esta misma condiciu00f3n) decidu00ed abrir de nuevo mi corazu00f3n, mi intimidad y mostrar la cruda realidad que vivimos fuera de lo que alguien mu00e1s pueda imaginar. En lo personal todo mi proceso ha sido posible solo gracias a la mano de DIOS, a su amor y a su infinita misericordia. u271dufe0f Gracias al Doctor Ivan Santos @dr_ivansantos por su compromiso con esta causa social, gracias por su excelente labor como profesional en la salud. Te admiro, te quiero y te respeto. ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0fud83dudcaf Gracias Dianita @dianabp87 por tu entrega, tu paciencia y tu disposiciu00f3n ud83dudc99 Gracias a la Clu00ednica Los Cobos por un servicio de primera calidad. www.losocobosmc.com Y gracias a todas las personas que me han acompau00f1ado durante este proceso... (ustedes saben quienes sonu2764ufe0f) Mu00fasica: Supe que me amabas / Marcela Gandara The way maker/ versiu00f3n en espau00f1ol. Con amor: Jessica Cediel