La chilena Denise Rosenthal se abrió la blusa y abajo no tenía nada ¡OMG!

Denise Sofía Rosenthal Schalchli conocida popularmente como Denise Rosenthal es una cantante, compositora y actriz chilena, que se hizo conocida por interpretar el personaje de "Feña" en la serie de televisión "Amango".

Fue justamente gracias a ese programa que la cantante chilena pudo lanzar en simultáneo dos álbumes para el mencionado programa de televisión.

Por su parte en el año 2013 la bella morocha lanzó su primer álbum de estudio llamado "Fiesta" del cual se desprendieron los temas "I Wanna Give My Heart" y "Just Better Alone".

En tanto que tres años más tarde la talentosa artista firmó con el sello musical Universal y a partir de allí se hizo conocida mundialmente teniendo seguidores de todas partes del planeta.

Así mismo en su cuenta de Instagram la chilena compartió una foto de ella luciendo una blusa semi desprendida que se llevó la mirada de todos sus fans.