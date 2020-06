Ivana Nadal se mostró en las redes con rollitos y sin filtros

Ivana Nadal compartió reflexivos posteos en su cuenta de Instagram, luego de que un fan le diga que está “gordita”.

Este lunes la conductora subió varias fotos al natural a su cuenta de Instagram. “Realidad. Todas soy yo. Con segundos de diferencia. Con posturas diferentes y actitudes diferentes”, comenzó escribiendo Nadal sobre la serie de fotos que subió. “En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso. Date amor. Con y sin abdominales♥️ TE LO MERECES”, reflexionó la modelo.

Con su mensaje inspirador sobre el amor propio y la naturalidad de sus fotos, en una primera imagen se mostró relajada, sin posar. Al mismo tiempo, en las otras tres imágenes mostró las diferencias de su cuerpo con posturas y actitudes distintas.

Las nuevas fotos que compartió la modelo recibieron más de 120 mil “me gusta” y cientos de comentarios elogiosos en apenas un día.