Sol Pérez increpó a Romina Malaspina: "A mí me molesta que..."

Hace unos días, la ex Gran Hermano Romina Malaspina desató una polémica por conducir un noticiero de Canal 26 con un top con una sugerente transparencia. Frente al creciente ruido mediático, su compañera de emisora Sol Pérez salió a aclarar las diferencias entre ellas.

“Es cierto que nuestro trabajo es mediático y estamos expuestos. Pero hay que tomárselo tan enserio como un trabajo a la oficina o ir a buscar a tu hijo al colegio. Podés provocativa, podés ser fiel a tu estilo, pero conservar cierto límite. Una cosa es vestirse sexy y otra cosa es lo que pasó el otro día”, deslizó la influencer en Por si las moscas.

Con respecto a su rol al frente de uno de los noticieros de Canal 26, Sol comentó: “Yo me limito bastante a la hora de estar en el noticiero, no dejé de lado mi estilo, pero por ejemplo dejé de mostrar la panza. No dejé de ser yo, pero está bueno adaptarse también al público y al horario al que vas a enfocar. Yo quiero que la familia se sienta cómoda mirándome. Prefiero ir tranquila yo y segura”.

Finalmente, marcó una diferencia con su compañera de emisora: "Hay un límite que hay que respetar, hay límites que no se pueden pasar, por respeto a lo que estás diciendo, al público y al laburo de un compañero”. Y remarcó: “A mí me molestó que nos metan en la misma bolsa”.