Alejandra Maglietti, indignada por las críticas que recibe sobre su cuerpo

Nazarena Vélez fue trending topic en Twitter esta semana debido a que muchos usuarios comentaron que había subido de peso. Al enterarse, la actriz no dudó en salir a contestar: "Soy tendencia en la Argentina porque mi culo es grande, porque mi cara es redonda... Me chupan los huevos que no tengo, ¿entienden? Me divierten, tomo captura, me divierto. Soy una mamushka más".

Ahora, en el ciclo Bendita presentaron un informe sobre las críticas que había recibido Vélez sobre su cuerpo y el modo de responder estos comentarios. "Los haters están siempre, a Horacio Pagani le dicen 'viejo trolo’; a Mercedes Ninci le dicen ‘gorila’; y a mí me dicen ‘kaka’....", reconoció Beto Casella, dejando en claro que la mayoría de los famosos son juzgados.

Por su parte, Alejandra Maglietti señaló: "A mí me dicen gato, gorda, que hablo mal, que soy gangosa, de todo me dicen". Luego, reflexionó: "Se está usando mucho Photoshop. Conozco chicas que tienen un cuerpo espectacular y después las veo en las redes sociales lo que se afinan, ¡es tremendo! La dictadura de los cuerpos es tan grande que cuando aparece una persona normal, la tildan de gorda".

Luego de emitir el informe, los panelistas del programa de El Nueve discutieron sobre el bullying que hay en las redes sociales respecto al físico de las personas. "El nivel de gordofobia que manejamos en nuestro país es terrible. Nazarena es una persona hermosa, no sé por qué le dicen gorda, para mí lo importante es estar bien de salud", afirmó Carla Czudnowsky.