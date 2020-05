Osvaldo Laport sufrió un grave accidente en su casa en Escobar mientras estaba dando clases virtuales en el profesorado de teatro de esa localidad.

Al dar detalles sobre un percance de conectividad, el actor señaló: “Donde vivo no tengo buena señal de internet, entonces siempre estoy lidiando con eso, tiene sus altibajos y el wifi es inestable. Me voy enojando. El lunes estaba sin señal y logré que viniese un service, pero antes de ayer, el martes, seguía sin señal y directamente dije: 'No voy a hacer la clase'. Se ve que era un día raro para mí y me fui a hacer gimnasia. Me puse a hacer sentadillas y saltos en un cajón, tipo crossfit, y aunque estaba entusiasmado, mi cabeza estaba en muchas otras cosas, sobre todo en el futuro incierto de nuestro medio. Resbalé y me abrí la pierna”, precisó el artista en declaraciones a la revista Pronto.

Y agregó: “No planté bien la pierna izquierda sobre el cajón, la derecha sí, pero me di con todo el filo del cajón sobre la tibia. ¡Me abrí todo! Más que dolor, se ve que me abrí alguna vena o arteria, porque no paraba de correr sangre”.

El artista debió relegar el aislamiento para acudir a un hospital. Allí le dieron la vacuna antitetánica, le cosieron diez puntos y le recetaron antibióticos.