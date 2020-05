Increíble: mira lo que tienen en común todos los novios de las Kardashians

El clan Kardashians es famoso por su dinero, su prosperidad empresarial, la belleza de sus integrantes y la capacidad de siempre estar envueltas en polémicas.

Otra de las características esenciales de las socialités, es el gusto en común por los deportistas, especialmente los basquetbolistas. Aquí te dejamos algunos de los principales jugadores que han sido pareja de las Kardashians.

Kris Humphires, el ex jugador de los Nets, estuvo casado con Kim Kardashian por tan solo 72 días. Kim alegó “diferencias irreconciliables”.

Ladar Odom el ex ala pívot de Los Angeles Clipper y medallista olímpico con Estados Unidos en Atenas 2004, contrajo matrimonio con Khloé Kardashian en 2009 y se separaron en el año 2013 tras rumores de infidellidad por parte del ex NBA.

Rashad McCants, el ex jugador de los Sacramento Kings tuvo una relación amorosa con Khloé Kardashian entre 2008 y 2009 y no terminó de la mejor manera."Si no hubiese salido con Khloe Kardashian hubiese ganado entre 60 y 70 millones de dólares. Fácilmente” confesó en su momento el deportista.

Tristan Thompson, el canadiense jugador de los Cleveland Cavaliers mantuvo una relación con Khloé Kardashian entre 2016 y 2019 y también finalizo por rumores de infidelidad por parte del jugador de la NBA con una amiga de Kylie Jenner.

James Harden, el actual jugador de los Houston Rockets, tuvo una relación fugaz, entre 2015 y 2016 con Khloé Kardashian. y también terminó de manera abrupta por una infidelidad.

El turno de Kendall Jenner, tres grandes basquetbolista han sido involucrados con la súper modelo estadounidense: Devin Broker, Ben Simmons y Blake Griffin.