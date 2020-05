Matías Defederico reveló la sorpresiva propuesta que le hizo Cinthia Fernández

Ayer, Cinthia Fernández contó que sus hijas no irán a la casa de su padre, Matías Defederico, por lo menos hasta que termine la cuarentena ya que ella duda de la limpieza de su ex. "Yo decidí que las nenas no se van a mover de mi casa hasta que todo esto pase y tenemos para largo. Y él no está trabajando y la verdad es que no sé la higiene que tiene en la casa, no sé si entra alguien o no", contó la morocha.

Rápidamente, Matías no dudó en responderle, generando una polémica: "La higiene de mi casa es excelente. Me ocupo yo personalmente todos los días de limpiar, cocinar y mantener todo esto limpio, con todos los protocolos que hay hoy. Lavandina, alcohol en gel, todo al pie de la letra. Soy muy ordenando y pulcro en ese sentido de mi vida", afirmó en una entrevista con Ciudad.com.

Y, allí fue cuando el futbolista reveló que su ex, que tras separarse de Martín Baclini hace unos meses no volvió a estar en pareja, lo invitó a pasar unos días en su casa.

"Ella (por Cinthia) que las nenas no salgan y estuve de acuerdo para no exponerlas a ellas. Me acerco yo a su domicilio ya que vivimos en dos barrios diferentes, pero uno atrás del otro", agregó. "Me ofreció quedarme en la casa, pero le dije que así estamos bien. Estamos cerca y cualquier emergencia que surja estoy en cinco minutos", finalizó.

Al ver esa declaración en el portal, la panelista salió con furia al cruce

"Escúchame pelotudo a pedal ! Justo t olvidaste o quisiste hacerme quedar mal a mi? Te haces el vivo ... mira q casualidad como se olvido d aclarar . Dios mío las bolas al Plato este pibe!", escribió Cinthia en Twitter y publicó un audio de Defederico.