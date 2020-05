Así suena "Tres puntos suspensivos", el nuevo EP de Wos

View this post on Instagram

Ya estau0301 en el espacio u201cTRES PUNTOS SUSPENSIVOSu201d (Link en bio) Gracias Vayan a darle amor ud83dudd25ud83eudd65 ....... Prod musical: @evlay_ Master : @javierofracchia Realizaciou0301n de video: @themovement.land @ibupirac666 @n4rf_ Arte de tapa: @grupovampiro Agradecimientos a @ehrlichpeter @eldepa.ds3 @k.a.m.p.e__