La ex de Sergio Denis expresó sus dudas sobre las causas de la muerte del músico

Sergio Denis falleció el pasado 15 de mayo a los 71 años, luego de permanecer más de un año en coma tras caer a una fosa durante un show en Tucumán.

Verónica Monti, quien fuera la última novia del cantante, no estuvo entre quienes le dieron el último adiós en el entierro. En diálogo con Paparazzi, la periodista explicó cómo se enteró la noticia y por qué no asistió al sepelio.

"Con la familia no hablé, lo cual me parece bien. Obviamente no fui al entierro, solo estaban sus hijos, sus hermanos y el sobrino, nadie más", dijo.

Sobre cómo se enteró de la triste noticia, contó que fue por medio de una amiga del colegio. "La verdad, ya venía masticando el deceso de Sergio, porque sabía que no había más chances de seguir viviendo. Era un simple estar, la peleó y mucho", señaló. Y continuó: "Resistió mucho más de lo que dijeron los especialistas. Por algún motivo no quería irse. Se fue en medio de una pandemia, me parece muy particular, me llama la atención el momento en que murió".

Finalmente, la mujer recordó la última vez que lo vio: "Tenía necesidad de verlo, entré a la clínica y pedí hablar con un médico para saber el estado de salud, porque hacía varios meses que no había partes", relató.