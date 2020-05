La polémica tendencia de las famosas de vender máquinas para la piel

La polémica sobre un particular producto para la piel está abriendo una verdadera grieta entres las famosas argentinas. Se trata de una máquina para la cara que, según las influencers que la promocionan en sus redes, sirve para hacer limpiezas faciales.

"La máquina que rejuvenece" ya fue recomendada por decenas de actrices y modelos nacionales. En la lista figuran nombres como Chechu Bonelli, Silvina Luna, Silvina Escudero, Zaira Naira, Laurita Fernández, Marcela Kloosterboer y Nicole Neumann, entre otras. Datito, la gran mayoría de ellas tiene una cuenta paralela en donde vende el producto.

Para ahorrarle a @dadatina el tener que volver a explicarlo, voy a desarrollar acá por qué de repente todas las influencers quieren “comapartirte” los secretos e usan para su piel usando máquinas carísimas porque -SPOILER- yo estuve del lado de adentro. Arranco hilo: — Fleur CalviuD83DuDC9AuD83EuDDE1 (@fleurcalvi) April 11, 2020

Ante las repercusiones en redes sociales, Jimena Barón y la China Suárez decidieron tomar posición al respecto, diferenciándose de sus colegas. Primero, porque la eficacia del producto está cuestionada; segundo porque el producto pertenece a una empresa acusada de estafar a sus revendedores.

"Yo pienso... en vez de gastar fortunas en productos de belleza prueben una semana lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse, hidratar la piel con alguna crema (la que puedan comprar según el bolsillo), tomar dos litros de agua por día, comer sano y dormir bien. Debería haber un cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso en vez de comprar magia. La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo", publicó la cantante y actriz.

Por su parte, Eugenia Suárez se sumó a la críticas mediante su cuenta de Twitter: "No quiero vender ninguna 'maquinita' para la cara. Gracias".