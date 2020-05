Critican a la ex de Luis Fonsi por su figura: Mira lo que hizo el esposo

Adamari López es una de las presentadoras de televisión más reconocidas y queridas en los medios mexicanos. La ex pareja de Luis Fonsi cumplió este lunes 49 años y tuvo un festejo anticipado.

El actual prometido de la presentadora de “Un Nuevo Día”, programa de entretenimiento y humor de la señal Televisa, decidió que la previa de su cumpleaños fuera al aire libre y en familia. “Disfrutando en familia de una mañana en alta mar y empezando a celebrar el cumpleaños de mi amor Adamari López” inició el mensaje de Toni Costa.

El bailarín español de 36 años y padre de la pequeña Alaïa, compartió una fotografía a través de su Instagram personal donde se los pude ver en familia abrazados y con lentes de sol arriba de un yate. La pic rápidamente se llenó de likes superando los 100.000 más de 3.000 comentarios.

Entre tantos comentarios es que aparecieron los haters y sobretodo se la agarraron con los cambios de físico de Adamari López, cosa que hizo irritar al instructor de zumba que no dudo en reaccionar. "Tranquila que estoy bloqueando a todas las personas que nos falten el respeto. Esa ya no jode aquí", le comentó Toni Costa a una follower que no tampoco comprendía la maldad de algunos seguidores de la actriz.