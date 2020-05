Ola de críticas: Shakira y Piqué haciendo lo que menos se debe hacer

Desde el 2011 la cantante colombiana Shakira está en una relación con el jugador del Barcelona Gerard Piqué con el que hasta el momento tienen dos hijos.

En sus redes sociales comparten varias fotos de sus momentos íntimos que pasan en familia como así también de lo que hacen durante sus carreras profesionales.

Es por ello que muchas veces son tapa de los medios del espectáculo por las cosas que postean en sus perfiles que rápidamente se viralizan en todo el mundo.

En esta ocasión teniendo en cuenta que se recomienda estar en los hogares, la famosa pareja rompió con esta regla por lo que paseó por las calles de Barcelona con la familia completa.

Sin dudas este hecho fue fuertemente cuestionado por todos ya que no solo estuvieron afuera por un largo tiempo si no que también no tuvieron en cuenta las medias de precaución que son de público conocimiento.