La inesperada decisión de Tini Stoessel tras separarse de Sebastián Yatra: "Se destapa la olla"

"Hola, queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina…. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho", cerró el escueto comunicado de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, dando lugar a la bomba del fin de semana.

Mientras Tini eligió el corazón rojo (vibrante, esperanzador) para poner al final de la nota, y la imagen del cursor latente (que para algunos significa que la historia no tiene punto final, sino que puede seguir...), Sebastián Yatra prefirió el corazón gris (que denota más tristeza, más luto) y las manitos unidas en actitud de oración, como pidiendo a sus fans un momento de paz y marcando un estado más reflexivo, más introspectivo.

Sin embargo, un día después del anuncio, se confirmó que Tini no sólo dejó de seguir a su ex novio en Instagram sino que lo bloqueó de la red social. La conclusión es porque los likes y comentarios de Yatra ya no se ven en los posteos de Tini; pero los comentarios de Tini sí se siguen viendo en los posteos de Yatra.