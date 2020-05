El crudo relato de Andrea Rincón sobre su adicción a las drogas

Para Andrea Rincón no fue fácil recordar su adicción a las drogas. Durante su participación anoche en PH, Podemos Hablar, contó detalles sobre la etapa más difícil de su vida.

Fue Soledad Silveyra quien hizo referencia a la resiliencia de Rincón. Ella se mostró muy sensibilizada al referirse al tema: "Me sucede a menudo es que me piden ayuda. Vivo internando personas que no conozco. La verdad es que me cuesta un poco hablarlo en público. Lo mejor que se puede ver del otro lado es el cambio: te puedo decir lo que sea pero el cambio en mí está a la vista".

"Yo pedí ayuda: da mucha vergüenza asumirlo. De hecho esto también me da un poco de vergüenza. Una cosa es cuando uno se tiene que arremengar y hay un pibe que te está pidiendo ayuda; ahora es como que me da un poco de vergüenza porque estoy muy avergonzada de lo que hice", declaró.

Con lágrimas en los ojos, la actriz asintió: "No deja de dar vergüenza a veces. Es el día de hoy que veo a mis padres y les pido perdón. No dejo de sentirme culpable y a veces es como que hay algo que sucediera que me lleva al infierno… Me agarra algo que me lleva a decir ‘¿por qué hice lo que hice?’ Y ya está, no puedo mirar más para atrás. Pero cuando alguien me pide ayuda no lo dudo porque sé que es estar en el infierno realmente".