Nacha Guevara puso a Tinelli en su lugar: "Que se le ocurra otra idea"

Nacha Guevara mantuvo un jugoso diálogo con el panel del programa Intratables. Allí le preguntaron sobre la difícil situación de los artistas en el marco de la crisis sanitaria que azota al mundo. Nacha fue muy clara al comentar que al igual que en cualquier otro oficio, hay una pirámide en la que unos pocos están en la cima y tienen verdadero poder adquisitivo, otros están en una zona media; y muchos debajo.

Con respecto a la consideración hacia sus pares en medio del tenso presente que estamos transitando, la artista reflexionó: "En este esquema nosotros estamos desclasados". Y al referirse a la chance de grabar ficciones señaló que "no se pueden hacer telenovelas románticas con barbijos". Luego puntualizó: "Hay que buscarle la vuelta, aunque ahora no se me ocurre cómo se podría hacer". Nacha recordó que las personas somos los "vehículos del virus", y remarcó que en la ficción se trabaja sobre un plano de cercanía que haría muy dificultoso grabar sin riesgo sanitario.

Además de lamentarse de la crisis que atraviesan artistas, técnicos y todos aquellos que hacen posible un espectáculo, Guevara disparó contra aquellos referentes con alto poder adquisitivo que no se muestran demasiado generosos, y aludió a una figura que subastó una cartera y un par de zapatos, en clara alusión a Susana Giménez.

Pero la gran sorpresa llegó cuando le preguntaron sobre las dificultades que está teniendo el Bailando para volver a la pantalla. Conocedora de ese programa del que participó como jurado, Nacha señaló que se perderá gran parte de la esencia del popular certamen de baile porque no podrá haber tribuna con público, y a su vez consideró poco atractivo que los concursantes dancen manteniendo el distanciamiento social.

Filosa, sugirió que a Tinelli y su equipo se les "podría ocurrir otra idea". Y cuando le retrucaron si ella considera que el Bailando es un formato agotado, respondió: "Desde lo personal, yo no puedo verme haciendo 30 años lo mismo"; y volvió a insistir en la idea de que el conductor de ShowMatch cuenta con un equipo creativo que en el marco de la situación actual podrían pensar en hacer otra cosa.