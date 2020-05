¡Madre mía! Danna Paola salió de la tina y se tapó solo con sus manos

Danna Paola es sin dudas una de las principales actrices del momento y esto se debe a su interpretación en la serie Élite que se puede disfrutar por la plataforma digital de Netflix.

Allí la hermosa morocha encarna el papel de Lucrecia Montesinos que ha hecho que sea reconocida en todas partes del mundo con una magnífica actuación.

Además Danna está en tapa de todos los medios de espectáculos ya que se piensa que es la tercera en discordia de la relación que mantiene Sebastián Yatra con la cantante argentina Tini Stoessel.

Por otra parte en su último posteo de Instagram que compartió hace 12 horas atrás además de subir una foto donde aparece solo tapándose con sus manos frente al espejo publicó una llamativa frase en la descripción.

La misma dice lo siguiente: "Ojos que no ven, corazón que no siente" te aseguro que, a veces, "bocas que no se besan, historia que no acaba".