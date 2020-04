¡Desesperado! Guido Süller quedó encerrado en un camping y pide ayuda

Después que se decretara la cuarentena obligatoria el día 20 de marzo, Guido Süller quedó encerrado en camping en Zárate. “No estoy en mi casa, estoy atrapado en un camping que se llama Las Tejas en Zárate, a 100 kilómetros de Buenos Aires, este camping cerró y yo me quedé adentro, hace un mes”, contó el mediático al sitio Teleshow.

Luego explicó: “Como no tengo televisión ni Wi Fi y el 4G me anda cuando quiere, las noticias me llegan tarde o me entero después de las cosas, cuando el Presidente dictó la cuarentena más estricta el dueño de acá cerró con candado la entrada y yo me quedé adentro”.

Ahora que se enteró que el aislamiento obligatorio se extiende como mínimo hasta el 23 de abril, está preocupado por su vida. “Me está agarrando un poco de desesperación”, comentó luego de explicar que los alimentos ya se le están terminando.

"Me estoy quedando sin comida. Esto esta frente al río Paraná al lado del puente de Zárate Brazo Largo. Un pescador me dio un sábalo para comer, no se como sacarle las víceras", relató angustiado.

"Ya hablé con el dueño del camping y me dijo que si salgo no puedo volver a entrar y yo no tengo el permiso de tránsito y la policía me va a decir que vuelva a mi lugar de cuarentena y va a estar cerrado”, se lamentó sobre la posibilidad de intetar volver a su casa en Capital.