¡Chau Marcelo! Tinelli tuvo que postergar el inicio de ShowMatch

Marcelo Tinelli junto a las autoridades de El Trece decidieron postergar hasta el mes de mayo el inicio de la nueva temporada de ShowMatch, que inicialmente habían anunciado para el 27 de abril.

“Al confirmarse la cuarentena hasta fines de abril, hemos decidido junto a las autoridades de @eltreceoficial postergar el inicio de @ShowMatch para la primera quincena de mayo. Falta muy poquito para volver a vernos”, compartió el conductor en su cuenta de Twitter.

Recordemos que recientemente cuando el líder de ShowMatch anunció el retorno de su programa le llovieron lapidarias críticas de usuarios en las redes: "Quedate allá en Esquel, ni vuelvas capo", "Abureeee, parece que no puede hacer otro programa que no sea el Bailando", "¿Cómo muy pronto?¿Ustedes no están en cuarentena en Esquel?", "Te fuiste!, Abandonaste el barco, jamás lo olvidaré!", "A quién le importa", "¿Cómo?¿Sin gente?"; fueron algunas de las demoledoras devoluciones que Tinelli recibió frente a su posteo.

Según pudo saber el portal Teleshow, la idea es que el Bailando coincida con la reaparición en pantalla de Separadas, la única ficción nacional que también salió de la pantalla debido a que no pudieron continuar con las grabaciones por la pandemia.

En un primer momento, desde la producción del programa habían expresado que las emisiones del certamen de baile iban a ser sin público en el estudio.

Hasta el momento, hay 24 famosos confirmados para participar de la pista más famosa del país, quienes comenzaron los ensayos desde sus respectivas casas cumpliendo con la cuarentena. Ellos son: Alex Caniggia, Charlotte Caniggia, Dalma Maradona, Anita Martínez, El Bicho Gómez, Cinthia Fernández, Martín Baclini, El Turco García, Leticia Siciliani, Miriam Lanzoni, Mica Viciconte, Lionel Ferro, Nico Occhiato, Barbie Vélez, Benito Fernández, Mariana Genesio Peña, Malena Guinzburg, El Chino Maidana, Débora Plager, Las Trillizas de Oro, Gloria Carrá, Viviana Saccone, Alessandra Rampolla y Freddy Villarreal.