Virginia Gallardo liquidó a Iúdica y sus ex compañeros de Polémica en el bar

Virginia Gallardo comentó en el programa de este miércoles de Hay que ver que bloqueó a todos sus ex compañeros de Polémica en el bar y los tildó de mentirosos. Recordemos que los integrantes del clásico programa afirmaron que Gallardo abandonó por cuestiones económicas, mientras que la rubia sostiene que los motivos fueron otros.

"Para mi es un tema terminado. Están todos bloqueados. No quiero hablarles y los quiero lejos de mi vida. Si se me cruzan en la calle, cruzo de vereda", lanzó contundente.

"Yo conté en esa nota que muchos se enteraron cuando me despedí del grupo. Me parece que uno sabe el lugar que ocupa, si yo me quedé cuatro años ahí, hablaría mal de mí si yo me quejara del lugar que me dieron, sabía el lugar que ocupaba y el lugar que gané de manera ardua en estos cuatro años. Lo que pasa es que es más fácil que salga a decir que me voy bárbaro de ahí o que me iba a disfrutar de mi embarazo. Conté mi situación y todo lo que vino después no se la bancaron. No se trata de que soy una loca y que tomé una decisión de un día para el otro", agregó.

Y finalizó: "Fue una experiencia personal y tengo mis motivos. Me encargué de aclararlo, me encargué de exponer mis motivos, que uno no tiene por qué hacerlo todo público, y nunca lo hice. Me sorprendieron ciertas conjeturas que a veces se toman, como por ejemplo que estaba afectada por mi embarazo o celosa. ¿En serio? Es fácil juzgar y decir que estoy mintiendo. ¿Por qué me iría con intenciones de dañar a alguien después de cuatro años? Esto es como un llamado al otro lado, porque si hubieran dado otra explicación, hoy estaría diciendo que me equivoqué. Pero la respuesta que dieron... ¿en serio una va a renunciar estando embarazada y cuando más necesitás la plata? Es sentido común”.

Podés mirar el descargo de Virginia a partir de los 13 minutos de este video.