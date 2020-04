¿Cuánto gastó Martín Baclini para concretar su fraude en el Bailando?

Cinthia Fernández sostiene la versión de que su ex, Martín Baclini, el empresario contrató un callcenter para avanzar en el Súper Bailando, ante las chances de perder en el voto telefónico.

El hecho existió, ella entregó pruebas y terminó revelando la importante suma de dinero que gastó el empresario para comprar votos.

"Yo creo que no se puede contratar un callcenter, si no no funcionaría el juego hace tanto tiempo", dijo Brey. Y Fernández agregó: "Entonces le robaron la plata. Acá está la factura de los llamados que se mandaron".

Luego, Andrea Taboada expuso el dinero que invirtió Martín, y Cinthia terminó confirmándolo. "Dicen que hay una cifra de 150.000 pesos con la que pagó el callcenter. ¿Estoy cerca?", le preguntó la panelista. Con cierto resguardo, Cinthia contestó: "Sí, estás muy cerca. Sí".

Sin poder creerlo, Yanina Latorre señaló: "Es mucha guita. El tipo pagaba el callcenter, le pagaba al libretista, tenían doble coaches, se la fumaba a la otra (Cinthia)... Tanta inversión, que se produzca un programa. ¿A quién se le ocurrió la idea de contratar un callcenter?".

Segura, Fernández concluyó: "Yo no tengo contactos de empresas. Yo no fui la del callcenter".