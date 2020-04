Noelia Marzol, sobre su charla privada con Andy Kusnetzoff: "No se hizo cargo"

Noelia Marzol no quedó muy conteta por el trato que recibió durante su participación en la última edición del programa PH: Podemos habrar. La bailarina se sientió incómoda durante su participación por las preguntas frívolas sobre su vida que la pusieron en un lugar de objeto sexual a diferencia del resto de los invitados hombres. Luego de un fuerte descargo en Twitter, Marzol explicó el trasfondo de su enojo y la charla que tuvo Andy Kusnetzoff.

"El programa que salió al aire fue editado y por eso me vieron con cara bastante aburrida, descolocada. No suelo ser así, me gusta transmitir algo lindo y de hecho soy simpática”, comenzó.

"Como fue evidente mi malestar, cuando terminó el programa me llamaron de la producción para disculparse y saber cuál fue mi descontento. Antes del programa se habían comunicado conmigo para que les cuente anécdotas de mi vida para poder hacer puntos de encuentro y que yo pueda desarrollar. De las cosas que conté, no se mencionó absolutamente nada y las cosas que fueron editadas realmente me da vergüenza reproducirlas. Fue patético y tampoco las voy a mencionar porque no viene al caso y fue denigrante realmente", agregó, para luego apuntar directamente hacia Kusnetzoff.

"Cuando terminó el programa intercambié mensajes con el conductor, quien no se hizo cargo en ningún momento de lo que había pasado y mucho menos me pidió disculpas. Así que no espero unas disculpas ahora una vez que ya pasó todo. Intentó llamarme pero yo estaba muy angustiada y no quería hablar, así que por eso me expresé vía mensajes", finalizó.