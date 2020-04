¡Lo mejor de lo mejor! MIra las series que recomienda Netflix para sentirse bien

Netflix es sin dudas una de las plataformas digitales de series y películas más importantes del mundo ya que desde que empezó cada día tiene más usuarios por todas partes del mundo.

Teniendo en cuenta que éstos son tiempos para estar en el hogar rodeado de los seres más queridos, Netflix publicó un listado con las mejores series para sentirse bien y que no te podes perder.

Entre ellas y sin dudas no podía faltar una de las series más famosas de los últimos tiempos, Merlí que conquistó el corazón de muchas personas por todo el planeta.

Además de la serie ya mencionada se encuentran Bojack Horseman, Grace and Frankie, Sex Education, Atypical, Anne With an E, Queer Eye, Gilmore Girls, Unbreakable y Kimmy Shmidt.

Lo cierto es que a la hora de elegir una serie para disfrutar el tiempo en tu hogar frente a la tv esta lista no puede faltar en tu itinerario diario.