¡Impresentable! Duro castigo para una estrella de K-Pop que fingió tener coronavirus

El cantante de la banda JYJ, Kim Jae-joong, publicó en su cuenta de Instagram que estaba hospitalizado luego de que le diagnosticaran coronavirus. Pero en realidad, se trata de una broma de mal gusto por el día de los inocentes y tras la furia en las redes sociales, decidió borrar todo.

"Me he infectado con COVID-19. Es resultado de mi negligencia, de no tener en cuenta las palabras de advertencia del gobierno y de mis amigos", escribió el músico de K-Pop. Además, se lamentaba por haber contagiado a alguien más. "Mi comportamiento tonto de pensar 'eso no me pasará a mí' es lo que me ha llevado a esto. Estoy hospitalizado, reflexionando sobre mi pasado y sintiéndome agradecido y apenado", continuó.

Horas después, su compañía discográfica desmintió la noticia y las redes estallaron en críticas despiadadas. El músico tuvo que modificar su posteo original y escribir que se había tratado de una broma. Luego, para calmar posibles represalias de parte del gobierno, aseguró que su publicación era para generar conciencia sobre la gravedad de la situación.

Horas más tarde, volvió a escribir: "Soy plenamente consiente de que hice algo que no debería haber hecho. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas a los afectados por mi post sobre el coronavirus. Lo siento sinceramente".

Las primeras consecuencias de la irresponsabilidad fueron la cancelación de sus próximas giras; tiendas online recibieron bajas en pedidos relacionados a la banda y diversos canales suspendieron la aparición del cantante en sus programas.