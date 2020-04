Thelma Fardín se bajó del "Bailando": el trascendental motivo

Thelma Fardín tomó la decisión de encarar un cambio significativo en su vida. Volverá a la facultad y se pondrá a estudiar la carrera de abogacía.

"Pensé mucho durante toda la cuarentena, estuve evaluando posibilidades y carreras, porque tenía ganas de estudiar algo, y me decidí, voy a seguir abogacía", manifestó la actriz durante una charla en Sobredosis de Tv. Luego, agregó: "La abogacía tiene mucho que ver con lo que me pasó a mí y también podría ser una manera de ayudar a muchas chicas que hayan pasado por una situación parecida a la mía", explicó Thelma, quien denunció a Juan Darthés de haberla violado cuando tenía 16 años.

Luego, confirmó que no formará parte del Bailando por un sueño 2020, tal como se había rumoreado. "No, finalmente no voy a ir. Lo pensé, porque vamos a decir la verdad: no está nada fácil conseguir trabajo y el Bailando no deja de ser eso, un trabajo, pero finalmente decidí no ir", anunció.

"Me pareció interesante todo el debate que se armó en torno a si debía aceptar o no, porque hubo mucha gente que opinó en uno y en otro sentido. Pero bueno, lo que yo puedo representar para muchas mujeres por supuesto que tuvo su peso y un poco es lo que inclinó la balanza para que yo finalmente me decidiera", finalizó la actriz.