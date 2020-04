El posteo con el que Laurita Fernández sigue alimentando los rumores de crisis con Nicolás Cabré

Laurita Fernández estaba muy entusiasmada con la idea de pasar la cuarentena con Nicolás Cabré, pero la realidad es que al cabo de dos semanas la bailarina optó por volver a su departamento. Y, desde entonces, no dejó de dar indicios de la crisis que estaría atravesando con el actor.

El lunes pasado, Laurita decidió regresar a su hogar, y lo confirmó subiendo fotos desde allí, para agradecerle al plomero por su trabajo. Según contaron en Confrontados, los vecinos del country donde vive Cabré aseguraron que la pareja tuvo "una discusión muy fuerte" y que fue a raíz de eso que la bailarina decidió volver a su departamento.

Hasta el momento, Laurita no confirmó ninguna crisis. Pero desde sus historias de Instagram no deja de alimentar los rumores de ruptura. Ante la consulta de sus seguidores, explicó que no sabía si él había disfrutado del todo de la convivencia. "Tuvo que bancarme todos los días con el pianito y haciendo piruetas en su living", dijo.

Después, compartió una canción de Lali Espósito, llamada "Como así", cuya letra dice: "Otra boca no me sabe igual. Otra vez que yo vuelvo a llamar y de nuevo vuelves a colgar. Este no puede ser nuestro final, como así que no duele, como así que no quieres verme, si siempre cuando llega el viernes, dices que no quieres perderme".

Finalmente, este sábado Laurita volvió a contestar preguntas de su fans. Y siguió sembrando dudas sobre su pareja.

Pero hubo una pregunta en particular que despertó suspicacias. "¿Ya viste Grey’s Anatomy?", la interrogaron. Y ella, vaya a saber por qué motivo, respondió: "Ay, no. ¡Re quiero! Pero ahora no se sí quiero ver algo tan romántico".