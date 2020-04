María del Cerro dio detalles de su parto en plena cuarentena

View this post on Instagram

Viva la Vida! En medio de esta locura llego Cala para llenarnos de Felicidad y Esperanza. Luego de un tiempo asustados y angustiados por que podu00eda llegar a pasar, hoy tenerla en brazos nos da fuerza y podemos transmitir tranquilidad a todos los que estu00e9n atravesando este periodo de embarazo tan difu00edcil. El Parto fue largo y duro, pero esa Leona, que sale en la foto tan Linda como si nada hubiera pasado, la rompiu00f3! Otra vez me pongo orgulloso de vos @merydelcerrok y me saco el sombrero por vos y todas la mujeres! Cu00f3mo llevan el embarazo, todas las cosas que pasan durante el mismo y mu00e1s au00fan a la hora de parir. Fue Mu00e1gico! Verte pelearla durante un rato y despuu00e9s fundirnos los 3 en un Abrazo con lu00e1grimas de emociu00f3n. Mu00e1gico de verdad! Por segunda vez y hoy mu00e1s que nunca, Agradecer a Sandro Persichetti el Genio de nuestro Obstetra y Lara Sorbilli la Genia de nuestra Partera, nos hicieron sentir muy tranquilos y cu00f3modos como siempre en este momento tan Importante de nuestras Vidas. A todos los Mu00e9dicos de la Maternidad Suizo Argentina y a todos los que hoy estu00e1n ayudando y colaborando en medio de esta Pandemia. Hoy nos toca estar los tres juntos, lejos de nuestras Familias y Amigos, sin que Cala conozca a su Hermanita Mila, a sus Abuelos, Tu00edos y etc. Pero lo mu00e1s importante sigue siendo quedarnos en Casa para que esto pase pronto y podamos volver a vernos. Les queru00edamos compartir todo esto con Uds que estu00e1n en nuestro du00eda a du00eda! Los queremos ud83dudda4ud83dudc4aud83cudffc Gracias Dios !