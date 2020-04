¡Fans implacables! Criticaron a la ex de Luis Fonsi por un pantalón blanco

Desde que empezó su plan para bajar de peso, el nombre de la ex esposa de Luis Fonsi, Adamari López está ocupando cada vez más titulares luciendo su nueva figura, la cual es muy aplaudida por muchos de los fanáticos.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Pues al parecer, a medida que van pasando los días, los seguidores de la protagonista de “Amigas y Rivales” se van acostumbrando más a su nuevo look y al parecer se han puesto exigentes. Por ejemplo, recientemente fue criticada por un pantalón blanco que eligió.

Todo ocurrió en la cuenta oficial de la Instagram del programa “Un Nuevo Día”, en el que se suele acostumbrar la publicación de una imagen con los animadores. Allí fue donde los seguidores del perfil hicieron notar su descontento por el outfit que le pusieron a la ex de Luis Fonsi.

Por lo que se pudo ver en los comentarios, la combinación de una blusa roja y pantalón blanco estuvo bien en cuanto a colores. No obstante, los modelos de las prendas que utilizó para muchos la hacía ver más pequeña de estatura y no le favorecía en cuanto a su figura. "Se ve muy pequeña", "no me gusta como se ve", "no saben vestirla", fueron algunos de los comentarios que se vieron.