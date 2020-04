Fulminaron a Mariano Martínez en las redes y respondió con los tapones de punta

Mariano Martínez reaccionó fuertemente contra quienes lo atacaron por sus videos en Tik Tok. "Buen día me acabo de despertar. Agarre el cel y veo que me están dejando algunos consejos con el uso de mi tik tok. Les cuento que hago y voy hacer los tik tok que quiera de acá hasta que me canse de hacer. Si no les gusta mi humor. No lo miren. Abrazo y sean felices 🙏🏻Señal de alto voltajeCorazón rojo", descargó el actor en Twitter.

Martínez había publicado un video en el cual se lo ve sin remera y mirando a cámara, mientras se escucha la voz de una mujer que halaga su belleza, en medio de fuertes insultos. “¿Qué te hacés el lindo, guacho? Hermoso de mierda. ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre, bombón del orto? Te hacés el modelo y sos más precioso que la mierda. Vení que te re cago a besos porque ya me tenés enamorada, forro, caído del cielo”.

El actor esboza una sonrisa cómplice mientras suena el audio y va cambiando de poses, luciendo sus marcados abdominales. Esto desató que muchos lo critiquen de manera punzante “por hacerse el lindo”.

Más allá de las críticas, el actor dejó en claro que seguirá adelante con sus videos.