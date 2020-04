Brancatelli reveló por qué no ha estado estos días al aire en Intratables

Diego Brancatelli ha estado ausente en estos días como panelista de Intratables. La explicación tiene que ver con la reducción de periodistas en el estudio, como medida de cuidado y prevención por el coronavirus. En este sentido, Brancatelli explicó: “A los que me preguntan por qué no estoy en Intratables, les cuento que dividimos los equipos de panelistas en 2 grupos. Ahora hay 4. Desde el lunes seremos otros 4. Nos cuidamos entre todos. #CoronaVirus @AmericaTV @Intratables”.

A su vez, el periodista lanzó un fuerte reclamo hacia empresarios, fuerzas de seguridad y población, en plena emergencia económica mientras avanza la pandemia de coronavirus. “Hay muchos despidos. Empresas que no pagan sus salarios como corresponden a sus trabajadores. Precios por las nubes y el control no alcanza. Menos retenes en las calles con más circulación. No me lo cuentan, lo veo y vivo. Si vamos a hacer el esfuerzo, hagámoslo bien. Por favor”.

