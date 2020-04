Mirá cómo se burló Alex Caniggia de los gendarmes que lo detuvieron

Alexander Caniggia volvió a burlarse de los oficiales de la Gendarmería Nacional que lo detuvieron el viernes pasado en el Peaje Hudson de la Autovía N° 2. El mediático esta vez utilizó un fotomontaje en el que insertó su cara sobre el cuerpo de un hombrer que va en moto, mientras detrás se ve un vehículo de la fuerza que lo detuvo.

“¿Tanto me van a envidiar?... Los barats me intentan copiar... a ellos habría que exiliar. La policía me quería custodiar... porque solo compré sushi y caviar”, comentó Alex junto a los hashtags #ElPutoAmo69 y #ElMásPijudo.

Más allá de la polémica por haber violado el aislamiento obligatorio, en unas pocas horas la publicación de Caniggia superó los 60 mil likes. Recordemos que horas después de su detención, el trapero se había mostrrado jugando a las cartas con su novia, y asegurando que estaba junto a ella en la ciudad de Mar del Plata.