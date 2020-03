¡Pura ternura! Cinthia Fernández publicó una tierna foto junto a sus hijas

Lejos de sus conflictos mediáticos, Cinthia Fernández aprovechó la ocasión para dedicarles un tierno posteo a sus tres hijas por el Día de Mujer, donde se ve claramente el amor que siente por ellas ya que en muchas oportunidades ha manifestado que son la razón de su vida entera.

El posteo que hizo hace algunos minutos ante sus más de 4 millones de seguidores es una exacta descripción de lo que mencionamos anteriormente ya que en él se ve la hermosa bailarina junto a sus tres hijas con unas bellísimas sonrisas que hace que la publicación sea puro amor y ternura.

En cuanto a la descripción que eligió Cinthia para el mencionado posteo fue "feliz día chicas! Porque no hay nada más fuerte que nosotras. Orgullosa de mis tres mujercitas... Esta semana 3 personas distintas me dijeron el mismo día, tus hijas no pueden ser más dulces, te abrazan y te transforman... no tengo dudas son MARAVILLOSAS y es una emoción que te lo digan".

Por su parte hasta el momento sus seguidores no paran de escribirles comentarios deseandoles un feliz día y elogiandola por la hermosa familia que tiene. Es importante destacar que la ex Bailando tuvo sus tres hijas junto con el futbolista Matías Defederico que actualmente juega en Agropecuario, equipo que milita en la Primera Nacional.