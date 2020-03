El conmovedor gesto de un delivery a Jazmín Stuart en pleno aislamiento

Jazmín Stuart hizo un pedido a un delivery de farmacia y el muchacho que hizo la entrega tuvo un noble gesto al volver a su casa para preguntarle si necesitaba ayuda, porque había quedado preocupado al ver la cara de la actriz con algunos moretones.

A través de sus historias de Instagram, Jazmín contó detalles de la buena actitud del repartidor. "Recién me pasó algo que quiero compartir. Hace un par de días tropecé en casa y me hice un chichón en la ceja, que unas horas después me dejó los dos ojos morados. (Sí, malísimo… Menos mal que fue en cuarentena y no en el medio de un rodaje)".

Y agregó: “El tema es que hoy tuve que pedir un par de cosas a la farmacia (estoy con hijo y no puedo ir yo). Cuando vino el repartidor, intenté no mostrar mucho la cara, un poco por coquetería y otro poco para ahorrarle la impresión, pero en algún momento cruzamos miradas brevemente".

Fue allí, cuando la artista contó el desenlace: "Terminó de entregarme el pedido y se fue. A los cinco minutos volvió y tocó el timbre. 'Perdoname, quiero saber si estás bien. ¿Necesitás ayuda?'. 'Uy, ¿te preocupaste porque estoy moretoneada? Me golpeé yo, como una boluda'. '¿Estás segura?'. 'Sí, te lo prometo. Te lo juro', Cuando se quedó un poco más tranquilo y nos estábamos despidiendo, me agarró una emoción tremenda y le dije: 'Che, es muy importante y hermoso esto que hiciste. Gracias'. Y me quedé pensando: ojalá todxs fuéramos así en el mundo", reflexionó emocionada la actriz.