La Casa de Papel: Lo que dijo "Lisboa" tras ser coronavirus positivo "no huelo nada"

Cuando millones de personas en todo el mundo están esperando el estreno de la cuarta temporada de La Casa de Papel, una de sus protagonistas dio a conocer la semana pasada de que dio positivo en el test del coronavirus (COVID_19) y, como era de esperarse, conmocionó a todos.

Se trata de Itziar Ituño, la actriz española que da vida a la inigualable “Inspectora Raquel Murillo” y que desde la tercera tercera temporada forma parte de “la banda del profesor” como “Lisboa”.

En una entrevista vía Skype con el programa Chicas Guapas de América TV, la actriz sostuvo: "Estoy más o menos, hoy me he levantado un poquito mejor, pero estaba con dolores de cabeza. Pero hoy descubriendo síntomas nuevos. Noté que no tenía olfato, no huelo nada. Es como si tuvieses mocos, pero sin tenerlos y no hueles ni pruebas nada. Y el hambre, me estoy forzando a comer pero no tengo hambre", comentó.

Anteriormente, a través de su cuenta de Instagram, la protagonista de la exitosa serie describió: “desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus”.

“Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Ésto no es tontería, ser conscientes, no lo tomeis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar ésto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, agregó como comentario de una foto que en la que sale sonriendo y recostada sobre una cama.

La actriz también dijo que está cumpliendo sus 15 días de cuarentena y llamó a la solidaridad: “Es tiempo de solidaridad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás”, recalcó.

El estreno de la cuarta temporada de La Casa de Papel está previsto para el próximo 3 de abril y, por lo que indican los adelantos, el rol interpretado por Itziar Ituño será uno de los más importantes. Sus seguidores le desean la más pronta de las recuperaciones.