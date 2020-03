Jimena Barón se baja del poliamor: "Más gente, no"

View this post on Instagram

Retrato matutino. El pelo mu00e1s seco que nunca. El mat de yoga marcado en las gambas. No me maquillo hace mu00e1s de un mes, ni una gota. Tengo la piel horrible, estoy blanca calamar, me veo espantosa. En bu00fasqueda de armonu00eda me hago la culta. El libro que me va a durar 3 minutos hasta que Momo grite el -MAMAAAA nu00famero 24 del du00eda. El rayito de sol que pesquu00e9 en este pequeu00f1o depto que da al pulmu00f3n de manzana. Extrau00f1o ver el cielo. Lo otro que extrau00f1o prefiero negarlo. Que arranque de au00f1o, uff... y como seguiru00e1? Esa incertidumbre tambiu00e9n prefiero negarla. Hacemos juegos, mu00e1s juegos, pintamos, cocino, limpio y lavo, que hora es? Cocino de nuevo. Tengo sueu00f1os muy raros, mu00e1s raros que los que tengo cuando no sueu00f1o. Extrau00f1o muchu00edsimo, no se bien a quiu00e9n. Invento un horizonte y lo lleno de ideas y esperanza, despuu00e9s veo que es la reja del balcu00f3n y se me pasa. Perdonu00e9 mucho, a mi tambiu00e9n, y sobre todo deju00e9 de tomarme las cosas tan personales. El mundo no gira, es un samba y con eso la gente hace lo que puede. La que pensamos que es mala, tambiu00e9n estu00e1 haciendo lo que puede. Tenemos distintas capacidades, muy distintas. Extrau00f1o al incapaz de mi padre, que fue el peor, pero el mejor. Me invento que esta en algu00fan lugar y me mira. A veces se abre alguna puerta de noche o se cae algo y me cago toda. Esas cosas q inventamos para sentir compau00f1u00eda de los q no estu00e1n. O estu00e1n? Intento ser mejor persona todos los du00edas, algunos me sale mejor q otros. Intento desarmar el tetris del chip que no armu00e9 yo, hay cosas que no son mu00edas y no las quiero mu00e1s. Logru00e9, al menos, que eso no me de culpa. Quiu00e9n me hace mal? Yo. Yo doy lugar a que me haga mal quiu00e9n sea que yo permita. Osea nadie. Si me quieren lastimar, observo, como desde afuera y lo dejo pasar como las batallas de Matrix, en cu00e1mara lenta y por arriba. Somos asu00ed de poderosos. Cuando entiendas que vos tenes la llave para dejar entrar y hacer salir, la vida seru00e1 otra cosa. Esta bien hacer salir tambiu00e9n, hay que cuidar la energu00eda y todos tenemos procesos distintos. Quiu00e9n te lastime continuamente y te reste y te haga sentir mal, afuera. Y activu00e1 la intuiciu00f3n, es energu00eda q se siente, las sensaciones no mienten y si, son pruebas fehacientes. Rimau2764