La advertencia de Flor Peña por el coronavirus: “Como sociedad estamos en el horno”

Florencia Peña expresó en sus redes sociales el malestar por aquellas personas que incumplieron la cuarentena o que aprovecharon los días de aislamiento para irse de vacaciones.

"¿Qué hacen? ¿Se dan cuenta que esta pandemia deja al descubierto que como sociedad estamos en el horno? ¿Tan mierdas podemos ser ? Después tiran la pelota para afuera. Tristeza infinita", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

También aprovechó para referirse a todos aquellos que al regresar del exterior incumplieron con la cuarentena obligatoria de catorce días y que a partir de su irresponsabilidad, contagiaron a otros.

"Todos los casos que tenemos en Argentina, los importaron argentinos que se cagaron en todos. provincias infectadas por la irresponsabilidad de unos pocos. Es en estos momentos donde se pone muy en juego qué clase de sociedad somos. Nos cuidamos entre todos. Es la que va. Muchos no la hicieron (la cuarentena). Casos de gerentes, médicos , abogados. Esos son los contagios q se podrían haber evitado", escribió.

Luego, aprovechó para contar que la situación de muchos colegas actores no es nada fácil ante la pandemia, ya que como muchos sino trabajan no cobran: "Hay tanto prejuicio con nuestra profesión . Hay tantos actores sin trabajo. Cada vez hay menos. No se fijen en los poquitos a los que les va bien. Hay muchos que no tienen laburo. Ahora se corto entera la actividad. Cómo vos, como muchos. Beso y que salgamos rápido de esta".

Finalmente, pidió dejar de lado las banderas políticas para tomar acciones en conjunto con el fin de evitar el avance de la pandemia en el país. "Hay discusiones tan estériles por estas horas, con gente que insiste en poner por delante su odio anti peronista. No hay grietas posibles. El mundo está dado vuelta. Se están muriendo miles por día. No cabe más que ser conscientes y estar unidos".

Dejando en claro finalmente, luego de la actitud del Presidente Alberto Fernández de mostrarse unido junto a la oposición, que la grieta quedó de lado: "La grieta queda suspendida x lo menos hasta el 31 de marzo".