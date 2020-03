Eduardo Feinmann: "Es la primera vez que podés salvar al mundo rascándote las..."

Eduardo Feinmann sostuvo este viernes la vital importancia de periodistas en los medios en vivo, para mantener informada a la gente sobre el coronavirus: "Nosotros hoy por hoy, los periodistas, estamos en una guerra con un enemigo invisible, entonces nosotros somos corresponsales de guerra".

Y luego agregó: "Como leí por ahí hoy... quedate en tu casa. Dicen que este virus se muere si te quedás en tu casa". Acto seguido disparó con todo apelando a su habitual estilo directo: "Mirá, es la primera vez que podés salvar al mundo rascándose las pelotas".

"No seas boludo, es la primera vez. No seas boludo, no la cagues", repitió con fuerza.

Recrodemos también que esta semana Feinmann se emocionó con una foto del presidente, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, trabajando en conjunto para luchar contra la pandemia.