¿El Doctor Cormillot contrajo coronavirus?

El Doctor Alberto Cormillot, de 81 años, quedó en medio de rumores que hablaban de que se había contagiado de coronavirus. Para despejar esas versiones, el médico grabó un video hablando de su cuadro de salud y desmintió tener la enfermedad que causa alerta global.

"Aclaración y es importante que compartamos información fehaciente. Próximamente les contaré como evoluciono. Desde ya, muchas gracias por su preocupación y acompañamiento. Hoy me fui del programa de Marcelo Longobardi porque me sentía mal, empecé a tener fiebre. A esta altura tengo una gastroenteritis y no tengo ningún síntoma respiratorio, no tengo fiebre, no tengo tos, no tengo dificultad para tragar", indicó Cormillot.

Y finalizó: “Me habían recomendado reposo, pero estoy yendo a una reunión que tiene que ver con el coronavirus y que me interesa. Quiero hacer todo lo posible por colaborar en este momento. Ni yo vine de Japón, ni mi novia de España, ni yo tengo coronavirus”.