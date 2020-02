Lourdes Sánchez, contra Jimena Barón: "Es falsa; en las redes se muestra copada y no lo es"

Jimena Barón desató la polémica al promocionar su nueva canción con un afiche similar al que utilizan los servicios de prostitución. El accionar publicitario no solo generó revuelo en el feminismo, también dio paso a que algunas personas del medio expongan lo que piensan sobre la artistas.

Primero, Lourdes Sánchez arremetió contra Jimena por el modo de publicitar su trabajo. Luego, argumentó por qué cree que es una persona falsa.

"Ella usa sus redes para promocionarse, en este caso con algo terrible, ¿por qué no usa sus redes para pedir perdón y dar explicaciones? Ella hace un reality de su vida, bueno, da la cara, subí una historia o da una nota, no esperes a que salga tu tema para salir a hablar... Ella tiene la adicción de ser todo el tiempo trending topic", disparó.

Luego, Lourdes blanqueó lo que piensa de Barón: "Para mí es una persona falsa, no le creo nada de lo que ella te vende. Soy muy intuitiva. Las piscianas somos así. Creer o reventar. Mis ojos son las pruebas de cosas, y vieron muchas cosas, pero no tengo pruebas. No comparto ciertas actitudes. Yo veo que ella publica cosas en sus posteos con 'ay, el amor...' y después se contradice. A mí la gente falsa, que tiene un envase que no es, no me gusta. Ella se hace la copada en las redes sociales y no es copada", aseguró la bailarina, quien compartió el Bailando con Jimena en el año 2018.