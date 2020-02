Tras el incidente, Julieta Prandi dijo: "Fue una desgracia con suerte"

Julieta Prandi fue noticia en las últimas horas luego de conocerse la novedad de que había protagonizado un incidente vial a la salida de los premios Carlos, en Villa Carlos Paz. La protagonista de “Atrapados en el museo”, chocó con su auto a una motocicleta en la que circulaban dos personas, que sufrieron heridas leves. Por el siniestro, un hombre de 60 años y su hija de 25 fueron trasladados al hospital municipal con escoriaciones menores y luego fueron dados de alta.

Según trascendió en las primeras horas de este martes, cuando la policía en el lugar del hecho le reclamó la documentación del auto, Prandi solo tenía una cédula verde de otra persona y no llevaba encima su carnet de conducir. Pero horas más tarde, una vez finalizados los trámites de rigor, envió un mensaje para dar a conocer su versión de los hechos.

"Estábamos todos volviendo de los premios Carlos. Había salido del teatro hacía unos minutos y llegando a la esquina, frenando en el semáforo, creo que a dos o tres kilómetros por hora. Estaba frenada. La verdad es que no sé si la moto apareció de golpe o estaba ahí porque no no tenía luces. Ya les digo, venía a muy baja velocidad porque ya estaba frenando. Los toqué y las dos personas que iban en ella cayeron", comenzó la artista.

Con respecto a cómo procedió, explicó: "Por supuesto que me bajé del auto, les pregunté cómo estaban, no los vi lastimados ni nada pero llamamos a la ambulancia. Después, me dispuse a seguir el protocolo como hay que hacer: fui a la comisaría y al hospital".

"Los policías le tomaron declaración, revisaron sus papeles y la sometieron a varios controles de rigor (incluido el dosaje de alcohol, que dio negativo), antes de permitirle regresar a su casa", señaló Julieta. "Fue una desgracia con suerte, que le puede pasar a cualquiera. Esta vez me tocó a mí", finalizó Prandi.