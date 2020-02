Nazarena Velez, muy caliente en San Rafael: "El tamaño me importa"

Nazarena Vélez se animó a participar del " Repo Hot" del portal DiarioShow.com e hizo fuertes declaraciones íntimas desde San Rafael, donde presenta en el Teatro Roma la comeda "Él en mi cuerpo".

¿Cuándo fue tu primera vez?

-Cuando me casé a los 18 años con Alejandro (Pucheta), el papá de Barbie.

¿Tenés alguna fantasía sin cumplir?

- ¡Muchas! Pero soy de las que piensan que las fantasías tienen que quedar en la cabeza de las personas. Me parece más excitante...

¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

-Uffff... varios.

¿Practicás la autosatisfacción?

- ¡Obvio!

¿Hiciste un trío? Y si no, ¿te gustaría?

-Me van las cosas mano a mano... no me excita la idea de un o una tercera.

¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

-Disfraces usé pero me dan risa, no me calientan. Y los juguetes nunca me llamaron la atención.

¿Con qué famoso/a tendrías sexo?

-No me ratonea nadie... y quien me interesó lo concreté.

¿El tamaño importa?

-¡Síííí! El tamaño a mí me importa.

¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

-Más de un año.

¿Cuál fue tu récord sexual?

-No recuerdo récord.

¿Te ofrecieron plata a cambio de sexo?

-Si, ¡me ofrecieron mucha plata! Pero lejos de sentirme halagada lo siento como una falta de respeto.

¿Qué es lo más te excita de otra persona?

-Físicamente las manos de un hombre me encantan, la mirada y todo el resto.