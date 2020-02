Yanina Latorre trató de "zorra" a Lourdes Sánchez y se desató la pelea

"Lourdes parece buena en comparación con las otras", dijo Ángel De Brito y esa fue la frase que desencadenó la furia. En realidad, lo dicho por el periodista provocó que Yanina Latorre, panelista del programa de "Los ángeles de la mañana", dijera la oración que haría que Lourdes Sánchez se enojara y saliera al cruce de la contadora.

Al ver la oportunidad, Latorre dijo: "Sí, sos buena zorra". Lo que hizo que inmediatamente, la bailarina reaccionara, consultándole en qué sentido se lo decía. A lo que Yanina le contestó que en todos. Esto corresponde a unos instantes antes, en la que el conductor del programa mencionó, en tono de broma, que las angelitas, era todas muy "malas", al parecer, por los comentarios crueles que pueden llegar a hacer.

Latorre mencionó que Lourdes dice las cosas por detrás y no por adelante de la cámara. Mientras Yanina hablaba, Sánchez la interrumpió: "¿Qué cosa?".

"A mí no me apurés, reina, porque hablo y no te va a convenir. Te estoy protegiendo", fue la contestación de Latorre. Lo que provocó que Lourdes le dijera: "Te puedo apurar también. A vos tampoco te conviene que hable".

Esta respuesta no causó que Yanina se echara para atrás, sino todo lo contrario, ya que la incitó a que cuente lo que supuestamente tiene Lourdes de ella. Si bien la bailarina no dijo nada sobre Yanina, dio a entender que las cosas que se hablan en el corte, podrían llegar a utilizarse en su contra.

El conductor, con el fin de evitar que la disputa pasara a mayores, intervino: "Ayer decías en una nota que Yanina era tu mejor amiga en el panel". y Lourdes automáticamente le contestó que ya no.

Mirá el video:

https://www.youtube.com/watch?v=FSaWZLZljVs