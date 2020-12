Fuerte acusación de Jorge Lanata que involucra a la vacuna rusa Sputnik V

Jorge Lanata hizo una aparición en su programa radial en medio de sus vacaciones para dar su opinión sobre la campaña de vacunación de la Sputnik V, y terminó haciendo una fuerte acusación en clave de analogía.

"Hace dos días, los K están haciendo una campaña en mi contra, diciendo que yo dije que no iban a vacunar en diciembre. Y lo dicen el 29 de diciembre. Más allá de eso, quiero decir que los K son unos K-raduras. Con lo de la vacuna es terrible cómo lo están manejando. Yo dije algo que sostengo porque creo que las vacunas se dan cuando están autorizadas. Rusia todavía no terminó la fase 3. Estamos dando una vacuna que solamente está autorizada por Anmat. No la autorizó FDA ni la Comisión Europea, solo la Anmat. Rusia y Bielorrusia no tienen otra que obedecer, hacer la venia y dársela", analizó el periodista.

Luego el conductor agregó: "Cada vez que me preguntaron si me daría la vacuna rusa tuve una actitud amable con respecto al Gobierno. Dije que me la daría porque las vacunas no tienen ideología. Lo creo. No me importa de dónde venga, pero estoy hablando de vacunas terminadas, no vacunas que vengan por la mitad. Lo que el Gobierno está dando ahora a los grupos de salud son vacunas por la mitad. No estoy diciendo si eso es bueno o malo porque no estoy capacitado y no soy infectólogo, pero son vacunas por la mitad. No las tratemos como si fueran vacunas enteras porque no lo son. Me hinché las bolas".

Por último, Lanata hizo una analogía entre la situación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) con la del Indec cuando se encontraba intervenido, entre 2007 y 2015. "Me parece triste que se engañe a la gente. Pensar que el Anmat es el único organismo que la puede autorizar en el mundo y más allá de que la Anmat es serio, creo que es la primera vez que mete mucho la gamba. Le va a costar como al Indec falsear la inflación. Los K hicieron algo que no hicieron ni los militares: desvirtuaron el Indec. Todo el mundo creía en el Indec y los tipos lo manipularon para pagar menos intereses de la deuda. Ahora el kirchnerismo contraataca: manipuló la Anmat y es una cagada que hagan pelota las instituciones serias del Estado como lo están haciendo".