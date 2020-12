Tras la muerte de Maradona, así fue el regreso de Claudia Villafañe a la TV

La última emisión de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe fue muy especial: Claudia Villafañe volvió a la competencia. Luego de ausentarse por el fallecimiento de Diego Maradona, la empresa retornó a las cocinas más famosas de la pantalla chica y emocionó a todos con su gran compromiso con el programa.

"Todo lo que opino yo y todos los argentinos lo conocés: tu entereza, tu don de gente, tenés una garra como pocas veces ví en mi vida. Ya el hecho de que estés hoy acá defendiendo tu lugar con tus compañeros habla de quién sos vos", expresó Santiago del Moro al aire.

"Sé que esto me va a hacer bien porque es un grupo maravilloso. Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes. Sé que esto me va a distraer. Estoy a full apoyando a mis hijas en todo, como siempre pero desde un costado, como también estuve siempre. Porque es lo que corresponde", explicó emocionada la ex del Diez.

La producción del ciclo decidió tomar la misma medida que utilizaron con Leticia Siciliani cuando se ausentó a una grabación. Para que no vaya directo a la gala de eliminación debe tener los mejores platos en cada desafío. A pesar del gran reto, la empresaria se mostró feliz de estar entre los ocho finalistas del reality culinario.